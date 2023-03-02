Ган о Джонсе: Мне все равно, кто он, пояс будет моим

Топовый тяжеловес UFC считает , что сумеет в предстоящем титульном поединке на турнире в Лас-Вегасе одолеть

«Все считают Джонса величайшим бойцом в истории. Но мне все равно, кто он. Я заберу пояс чемпиона в тяжелом весе. Я набрался опыта и стал совершенно другим бойцом»

Сирил Ган на данный момент является первым номером рейтинга в тяжелой весовой категории. Ранее француз уже дрался за титул, но проиграл решением Фрэнсису Нганну.

Для Джонса эта встреча будет первой тяжелом весе. Ранее американец выступал в категории до 93 кг, где был чемпионом. Всего в активе Джона 26 побед и одно поражение в карьере.