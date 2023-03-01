Кевин Ли бросил бызов Нилу Мэгни

Экс-претендент на титул временного чемпиона UFC в легком весев своих соцсетях решил вызвать на поединок топового полусредневеса

«Нил, я также, как и ты, сейчас без соперника. Слышал, что Шон Брэди отказался драться с тобой. Ты сейчас свободен. Так почему мы бы нам не провести очный поединок 6 мая?»

Ли покидал UFC после поражения от Даниэла Родригеса единогласным решением судей в августе 2021-го. Далее американец провел успешный поединок в Eagle FC, после которого решил вернуться в UFC.

Его потенциальный соперник Мэгни сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. В своем последнем бою Нил проиграл сабмишном в первом раунде Гилберту Бернсу.