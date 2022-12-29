Генри Сехудо: После того, как пройду Стерлинга, я буду драться с О’Мэлли

Экс-чемпион легчайшей и наилегчайшей весовой категории UFC изъявил желание провести поединок против

«Шон, будь на готове. Оставайся в такой же форме и в скором времени я приду за тобой. После того, как пройду Стерлинга, хочу драться именно с О’Мэлли»

На данный момент Шон О’Мэлли является первым номером рейтинга легчайшего дивизиона. В своем последнем поединке «тощий нокаутер» раздельным решением судей сумел одолеть Петра Яна.

Сехудо в последний раз выходил в октагон в мае 2020-го. Тогда ему удалось нокаутировать Доминика Круза в конце второго раунде. В своем следующем поединке Генри намерен сразиться с чемпионом категории до 61 кг Алджамейном Стерлингом.