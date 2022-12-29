Белал Мухаммад: Я согласен биться с Чимаевым, даже если он выйдет на бой с перевесом

Топовый полусредневес UFCв очередной раз заявил , что готов сразиться со своим прямым конкурентом в категории до 77,1 кг

«Почему бы нам не подраться с Хамзатом в Лондоне в одном карде с Эдвардсом? Я готов встретиться с Чимаевым, даже если он выйдет на бой с перевесом в случае проваленной весогонки»

На данный момент Чимаев и Мухаммад являются соседями в рейтинге полусреднего дивизиона. Швед занимает третью строчку, а американец находится на четвертом месте.

Мухаммад в своем последнем бою одержал победу нокаутом над Шоном Брэди. Белал сейчас идет на серии из восьми выигранных поединков кряду.