Джонни Уокер: UFC неинтересен скучный чемпион в лице Анкалаева

Топовый боец полутяжелой категории UFCдал комментарий по поводу судейского решения во встрече между его конкурентами

«UFC не интересует такой скучный чемпион, как Анкалаев. Кому интересно смотреть на парня, который работает на очки, чтобы удержать пояс? Я считаю, что ничья это логичный исход. И нечего кидать судьям претензии. Если Магомед хотел стать чемпионом, то должен был финишировать Блаховича»

Ничейный исход в титульном поединке между россиянином и поляком стал одним из самых скандальных боев в 2022 году. В итоге пояс остался вакантным, а Анкалаеву и Блаховичу вновь необходимо оспаривать статус претендентов.

Теперь следующими кандидатами на титул в полутяжелом весе являются 43-летний экс-чемпион Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл, идущий седьмым в рейтинге.