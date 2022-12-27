Джонни Уокер: UFC неинтересен скучный чемпион в лице Анкалаева

Джонни Уокер Фото: globallookpress.com
«UFC не интересует такой скучный чемпион, как Анкалаев. Кому интересно смотреть на парня, который работает на очки, чтобы удержать пояс? Я считаю, что ничья это логичный исход. И нечего кидать судьям претензии. Если Магомед хотел стать чемпионом, то должен был финишировать Блаховича»
Ничейный исход в титульном поединке между россиянином и поляком стал одним из самых скандальных боев в 2022 году. В итоге пояс остался вакантным, а Анкалаеву и Блаховичу вновь необходимо оспаривать статус претендентов.
Теперь следующими кандидатами на титул в полутяжелом весе являются 43-летний экс-чемпион Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл, идущий седьмым в рейтинге.