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    Джонни Уокер: UFC неинтересен скучный чемпион в лице Анкалаева

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Топовый боец полутяжелой категории UFC Джонни Уокер дал комментарий по поводу судейского решения во встрече между его конкурентами Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

    Джонни Уокер
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    Джонни Уокер

    «UFC не интересует такой скучный чемпион, как Анкалаев. Кому интересно смотреть на парня, который работает на очки, чтобы удержать пояс? Я считаю, что ничья это логичный исход. И нечего кидать судьям претензии. Если Магомед хотел стать чемпионом, то должен был финишировать Блаховича»

    Ничейный исход в титульном поединке между россиянином и поляком стал одним из самых скандальных боев в 2022 году. В итоге пояс остался вакантным, а Анкалаеву и Блаховичу вновь необходимо оспаривать статус претендентов.

    Теперь следующими кандидатами на титул в полутяжелом весе являются 43-летний экс-чемпион Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл, идущий седьмым в рейтинге.

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