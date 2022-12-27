Иван Редкач: Усик ничего не добился в тяжелом весе

Украинский профессиональный боксержестко прошелся по своему соотечественнику

«Он ничего не добился в тяжелом весе. А что он сделал выдающегося? Усик с трудом выиграл пенсионера Чисору, потом прошел какого-то непонятного ноунейма и дважды выиграл у неповоротливого Джошуа. Это, по-вашему, выдающиеся достижения?»

Также недавно Редкач заявил, что у Усика вообще нет никаких шансов в потенциальном поединке против Тайсона Фьюри и, по мнению Ивана, британец отправит Александра в тяжелый нокаут.

Напомним, что украинскому тяжеловесу на данный момент принадлежат 5 чемпионских поясов. В активе Тайсона Фьюри титул по версии WBC.