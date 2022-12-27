ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ФернандесТоп-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль»
  • 11:14
    • РФС перенес голосование о переходе в АФК
  • 14:57
    • Самошников может перейти в «Зенит»
  • 13:28
    • Самошников провалил медосмотр и не перейдет в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Иван Редкач: Усик ничего не добился в тяжелом весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Украинский профессиональный боксер Иван Редкач жестко прошелся по своему соотечественнику Александру Усику.

    Александр Усик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик

    «Он ничего не добился в тяжелом весе. А что он сделал выдающегося? Усик с трудом выиграл пенсионера Чисору, потом прошел какого-то непонятного ноунейма и дважды выиграл у неповоротливого Джошуа. Это, по-вашему, выдающиеся достижения?»

    Также недавно Редкач заявил, что у Усика вообще нет никаких шансов в потенциальном поединке против Тайсона Фьюри и, по мнению Ивана, британец отправит Александра в тяжелый нокаут.

    Напомним, что украинскому тяжеловесу на данный момент принадлежат 5 чемпионских поясов. В активе Тайсона Фьюри титул по версии WBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Челси» добьется своего, может не сразу
  • «Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сакраменто — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры