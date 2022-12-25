Стерлинг: Я побью Сехудо и перейду в другой дивизион

Действующий чемпион UFC в весовой категории до 61 кгподелился планами на ближайшее будущее. В своих соцсетях американец написал следующее:

«Я планирую провести свою следующую защиту против Генри Сехудо. После того, как побью его, я планирую подняться в более высокую весовую категорию»

Ранее Стерлинг не раз утверждал, что может перейти в полулегкий дивизион. Алджамейн много раз говорил о проблемах с весогонкой, ведь, по его словам, в межсезонье он набирает до 77 кг.

В последний раз американец выходил в октагон на турнире UFC 280, где во втором раунде техническим нокаутом одолел соотечественника Ти Джея Диллашоу.