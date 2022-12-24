Жозе Альдо может дебютировать в российском промоушене Hardcore FC

По информации от главы российского промоушена Hardcore FC, стало известно , что в ближайшее время в отечественной лиге может дебютировать бывший боец UFC

«18 марта в Дубае будет очень громкое событие. Там дебютирует Жозе Альдо и еще некоторые другие международные бойцы. Вероятность присутствия того же Альдо почти 100%. С ним осталось уладить некоторые детали по контракту»

Ранее Жозе Альдо был чемпионом UFC в полулегком весе. В последние годы бразилец выступал в легчайшей весовой категории, где доходил до претендентского поединка.

В 2022-м бразилец объявил об уходе из профессионального спорта. В недавнем бою Альдо единогласным решением судей уступил Мерабу Двалишвили.