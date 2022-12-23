Главные итоги бокса в 2022 году

Вспоминаем все то, что произошло в боксе в уходящем году

Усик с Фьюри так не подрались и весь мир по-прежнему в ожидании их поединка

Тайсон Фьюри и Александр Усик по-прежнему являются самыми обсуждаемыми боксерами-тяжеловесами. Первому из них принадлежит титул по версии WBC, а у второго на руках все остальные пояса.

После того, как украинец в ответном поединке победил Энтони Джошуа, кажется, ни у кого не остается вопросов о том, кто является одним из двух претендентов на титул абсолютного чемпиона мира.

Противостояние Усика и Фьюри может стать чуть ли не самым масштабным и просматриваемым боксерским поединком за всю историю данного спорта. Их битву ожидали увидеть в конце 2022-го.

Однако Александру явно не хватило бы времени на то, чтобы подготовиться к бою с Тайсоном после летнего поединка с Джошуа. В начале декабря Фьюри в третий раз в своей карьере одолел соотечественника Дерека Чисору и буквально сразу же в тот вечер он публично бросил вызов Усику.

В 2022-м они так и не смогли подраться, но, по информации промоутеров, стало известно, что долгожданная встреча состоится уже весной следующего года.

WBA восстановила в рейтингах всех россиян, а WBC, напротив, убрала

Маурисио Сулейман — президент WBC globallookpress.com

2022 год стал для бокса одним из самых тяжелых по ряду причин. Политическая ситуация не могла не коснуться российских бойцов и в итоге на некоторый период, по решению WBA, все спортсмены из РФ были исключены из рейтингов данной федерации.

Тем не менее, до конца года ситуация кардинально изменилась. WBA передумали и восстановили в рейтингах всех российских и белорусских спортсменов. К тому же, не так давно президент данной организации и вовсе объявил Дмитрия Бивола лучшим боксером в их ассоциации.

Но если в той же WBA по отношению к россиянам приняли положительное решение, то вот WBC, напротив, оказались настроены слишком радикально. Президент ассоциации Маурисио Сулейман публично объявил о том, что теперь боксеров из РФ и Белоруссии в рейтингах больше не будет.

Также он добавил, что WBC готовы рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. При этом организация не стала лишать титула чемпиона мира уроженца Дагестана Артура Бетербиева, проживающего на протяжении долгих лет в Канаде.

2022-й год стал трамплином для ряда российских боксеров

Что касается результатов, то 2022-й, в целом, для ряда российских боксеров выдался положительным. Тот же Мурат Гассиев после годовалого простоя вернулся на ринг 26 августа и одержал для себя важную победу нокаутом в первом раунде над Карлосом Уэлчем.

Видно, что у него есть очень солидный запас, который позволяет попробовать себя с соперниками более высокого уровня. Также можно порадоваться и за Тима Цзю, который продолжает идти по стопам отца.

Цзю младший пока что не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге, а его успех в мартовском поединке против Террела Гоши позволил ему завоевать статус претендента на звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Уже в январе следующего Тим сразится с Джермеллом Чарло, которому сейчас принадлежат все пояса.

Также заявить о себе сумел и Давид Аванесян, получивший после довольно убедительной серии побед шанс сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе по версии WBO с Теренсом Кроуфордом.

Победить столько грозного соперника россиянину не удалось. Давид начал очень неплохо и в некоторых раундах смотрелся даже лучше, чем именитый американец. Но все-таки опыт и мастерство Кроуфорда взяли свое и в шестом раунде чемпион отправил Аванесяна в нокаут.

Вряд ли это был последний большой бой в карьере российского полусредневеса. Возможно, в ближайшем будущем он получит реванш против того же Кроуфорда или попробует заполучить статус претендента на титул по другим версиям.

Главной сенсацией в 2022-м стал, конечно же, Дмитрий Бивол. Весной россиянин неожиданно сумел победить очень серьезного соперника в лице Сауля Альвареса. Причем в той встрече Бивол доминировал над «Канело» и мог и вовсе отправить его в нокаут.

Позднее в ноябре месяце Дмитрий одолел еще одного мексиканского боксера Хильберто Рамиреса, который раннее шел на серии из 44-х выигранных поединков кряду. В итоге россиянин одержал 2 очень важные победы и стал одним из самых обсуждаемых боксеров этого года.

Пакьяо по максимуму подогревал интерес публики к реваншу с Мейвезером

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

Легендарный филиппинский боксер завершил свою профессиональную карьеру, но не завершил с боксом. Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях продолжает драться в выставочных боях за хорошие деньги с блогерами и знаменитостями.

При этом Пакьяо продолжал давать комментарии о потенциальном реванше против Флойда Мейвезера. Своих интервью он регулярно упоминал о своем самом принципиальном сопернике.

Мэнни пытался по максимуму привлечь к себе внимание со стороны публики и со стороны Флойда. Тем не менее, сам Мейвезер никак отреагировал на вызов и в данный период времени он продолжает заниматься тем же самым, что и филиппинец.

Впрочем, никто не исключает того, что 2 легенды бокса все-таки сойдутся в ринге, однако это противостояние также, как и битва Фьюри с Усиком, откладывается на 2023 год.

МОК хочет исключить бокс из программы двух следующих Олимпиад

Пока промоутеры пытаются свести в ринге сильнейших бойцов, международный олимпийский комитет продолжает рассматривать исключение бокса из программы грядущих игр в Лос-Анджелесе и Париже.

Примечательно, что изначально МОК раздумывал только насчет олимпиады 2028 года. Однако уже в декабре у членов комитета появились мысли исключить бокс, как можно скорее.

Бокс присутствует в олимпийской программе уже на протяжении 118-ти лет. Впервые эта дисциплина появилась на играх в Сент-Луисе еще в 1904-м. Исключением стали только игры 1912 года в Стокгольме, на которых бокса не было.

Однако с тех пор ни на одной олимпиаде не обходилось без данного вида боевых искусств. Теперь же МОК намерен прервать эту длительную серию в связи с тем, что члены комитета недовольны работой IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев и где главный спонсор это «Газпром».

В олимпийском комитете считают, что IBA полностью находится под контролем российских представителей, которых вообще не интересует прогресс и развитие дисциплины.

Повод для того, чтобы убрать бокс из программы Олимпиады кажется очень сомнительным и, скорее, это все больше похоже на какой-то заговор. Но все же заседания и дискуссии по данному вопросу продолжаются. Возможно, в ближайшем будущем затянувшееся присутствие бокса на олимпийских играх, действительно, прервется.

Тяжелый дивизион продолжает укреплять свои позиции

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

Помимо Усика и Фьюри в дивизионе свыше 90 кг есть и много других интересных боксеров. Джо Джойс в свои 37 лет по-прежнему непобедим и его рассматривают, как теневого фаворита способного навязать конкуренцию Александру и Тайсону.

Не стоит списывать со счетов и того же Энтони Джошуа, который в матч-реванше опять проиграл Усику. Даже несмотря на поражение, британец по-прежнему остается высококлассным боксером. Буквально одна победа поможет Энтони вернуть былую форму и уверенность.

Именно Джошуа является следующим кандидатом после Усика на бой с Фьюри и поэтому шанс войти в историю у него все еще есть. Также стоит отметить и яркую победу нокаутом в первом раунде над Робертом Хелениусом в октябре со стороны Деонтея Уайлдера.

«Бронзовый бомбардировщик» напомнил всему миру, кто является главным панчером в тяжелом дивизионе. Как раз, это то, чего не хватало Деонтею после серии из двух поражений от Фьюри.

Уайлдер вновь привлек к себе внимание и в случае следующей победы над Энди Руисом он может заполучить статус обязательного претендента на пояс чемпиона по версии WBC.

Интриг в тяжелом дивизионе более чем предостаточно. Неудивительно, что данная весовая категория с каждым годом привлекает к себе все больше внимания. Из топовых тяжей же еще никто не сказал своего последнего слова, а это значит, что самое интересное будет впереди.