Артур Бетербиев и Александр Усик поднялись в рейтинге Р4Р от ESPN

Накануне известный спортивный американский портал ESPN обновил свой рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий, в котором произошел ряд изменений.

Полутяжеловес Бетербиев и тяжеловес Усик сумели улучшить свои позиции. Артур поднялся на восьмое место, обойдя действующего обладателя всех поясов в легком весе Девина Хэйни.

Александр и вовсе забрался на третью строчку, сместив с нее непобедимого американского чемпиона в полусреднем дивизионе по трем версиям Эррола Спенса.

На первой позиции по-прежнему остается представитель США Теренс Кроуфорд, который 10 декабря оформил 39-ю победу в карьере, нокаутировав россиянина Давида Аванесяна.