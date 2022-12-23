Артур Бетербиев и Александр Усик поднялись в рейтинге Р4Р от ESPN

Артур Бетербиев Фото: globallookpress.com
Полутяжеловес Бетербиев и тяжеловес Усик сумели улучшить свои позиции. Артур поднялся на восьмое место, обойдя действующего обладателя всех поясов в легком весе Девина Хэйни.
Александр и вовсе забрался на третью строчку, сместив с нее непобедимого американского чемпиона в полусреднем дивизионе по трем версиям Эррола Спенса.
На первой позиции по-прежнему остается представитель США Теренс Кроуфорд, который 10 декабря оформил 39-ю победу в карьере, нокаутировав россиянина Давида Аванесяна.