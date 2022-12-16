Марвин Веттори проведет свой следующий бой против Романа Долидзе

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весеузнал имя своего следующего соперника и дату поединка.

Итальянский боец на турнире UFC 286, который пройдет 19 марта 2023 года, встретится с Романом Долидзе. Напомним, что Веттори в своем последнем поединке уступил единогласным решением судей Роберту Уиттакеру.

Тот проигрыш не позволил итальянцу завоевать статус претендента на титул и на данный момент Марвин

занимает четвертую строчку в рейтинге среднего дивизиона.

Долидзе после своей победы над Джеком Херманссоном нокаутом во втором раунде сразу же поднялся на восьмую позицию в списке весовой категории до 83,9 кг.