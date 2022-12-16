Бывший тренер Джошуа: Энтони нужно выйти из зоны комфорта, чтобы не регрессировать

, являющийся экс-тренером британского профессионального боксера, дал своему бывшему подопечному несколько советов

«Энтони должен выйти из зоны комфорта. Ему срочно нужно поменять тренировочный лагерь. Он должен готовиться к боям так, как это делал раньше. Он должен быть примером для тех, с кем вместе тренируется»

Ранее Джошуа был чемпионом мира по четырем версиям, однако все свои титулы он потерял после поражения от Александра Усика единогласным решением в сентябре 2021-го.

Летом текущего года Энтони вновь проиграл украинцу. В матч-реванше Усик одолел британца раздельным решением судей. Всего в активе Джошуа 27 побед и 3 проигрыша на профессиональном ринге.