Деррик Льюис и Сергей Спивак должны подраться 5 февраля

Деррик Льюис Фото: globallookpress.com
Их первая встреча должна была состояться на турнире в Лас-Вегасе в ночь с 19 на 20 ноября. Однако за несколько часов до начала соревнований Льюис снялся с поединка из-за проблем с желудком.
Теперь же бой Деррика и Сергея планируют организовать на 5 февраля 2023-го. К данной встрече Льюис подходит на серии из двух досрочных проигрышей кряду от Павловича и Туивасы.
Ранее американский тяжеловес был претендентом на титул чемпиона, а сейчас он располагается на седьмой позиции в рейтинге.