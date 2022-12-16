Деррик Льюис и Сергей Спивак должны подраться 5 февраля

По информации от представителей UFC, стало известно, что промоушен во второй раз планирует организовать поединок в тяжелом весе с участием

Их первая встреча должна была состояться на турнире в Лас-Вегасе в ночь с 19 на 20 ноября. Однако за несколько часов до начала соревнований Льюис снялся с поединка из-за проблем с желудком.

Теперь же бой Деррика и Сергея планируют организовать на 5 февраля 2023-го. К данной встрече Льюис подходит на серии из двух досрочных проигрышей кряду от Павловича и Туивасы.

Ранее американский тяжеловес был претендентом на титул чемпиона, а сейчас он располагается на седьмой позиции в рейтинге.