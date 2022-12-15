Пимблетт: Топурия не справится со мной, ведь он просто карлик

Восходящая звезда UFC в весовой категории до 70,3 кгдал очередной комментарий в адрес грузинского топового полулегковеса

«Что вообще этот карлик сможет мне сделать? Мой размах рук для него приговор. Его потряс даже Митчелл, который является борцом. У Топурии нет шансов против меня. Не забывайте, что он дерется в полулегком весе»

Напомним, что между Пимблеттом и Топурией произошел конфликт на пресс-конференции перед началом UFC 282, который чуть не перешел в драку.

При этом каждый из бойцов выиграл в своих поединках на турнире в США. Пэдди победил единогласным решением Джареда Гордона, а Топурия одолел сабмишном Брайса Митчелла.