Макгрегор покинул топ-15 легкого дивизиона UFC

После турнира UFC 282 в рейтинге промоушена произошли очередные изменения в некоторых дивизионах. Примечательно, что впервые за долгое время топ-15 легкого дивизиона покинул

Накануне ирландец занимал 14-ю строчку в рейтинге весовой категории до 70,3 кг. Теперь же его место занял американец Грант Доусон, а на 15-м позиции в легком весе по-прежнему остается Тони Фергюсон.

В последний раз Конор дрался 11 июля 2021 года в поединке против Дастина Порье, где сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить встречу.

Напомним, что ирландец является первым чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее Макгрегору принадлежали титулы в легком и полулегком дивизионах.