ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуБольше не великий. Роналду добил свою репутацию ужасной кампанией на ЧМ-2022
  • 17:48
    • «Реал» подписал 16-летнего Эндрика из «Палмейраса»
  • 17:03
    • «Рейнджерс» — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes
  • 18:54
    • Алькарас признан победителем в номинации «Прогресс года»
  • 14:35
    • Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Португалии
  • 14:14
    • «Локомотив» отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ
    Все новости спорта

    Макгрегор покинул топ-15 легкого дивизиона UFC

    Бокс/ММА ММА UFC
    После турнира UFC 282 в рейтинге промоушена произошли очередные изменения в некоторых дивизионах. Примечательно, что впервые за долгое время топ-15 легкого дивизиона покинул Конор Макгрегор.

    Конор Макгрегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Макгрегор

    Накануне ирландец занимал 14-ю строчку в рейтинге весовой категории до 70,3 кг. Теперь же его место занял американец Грант Доусон, а на 15-м позиции в легком весе по-прежнему остается Тони Фергюсон.

    В последний раз Конор дрался 11 июля 2021 года в поединке против Дастина Порье, где сломал ногу в первом раунде и не смог продолжить встречу.

    Напомним, что ирландец является первым чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ранее Макгрегору принадлежали титулы в легком и полулегком дивизионах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В очередном очном матче с Финляндией Чехия стащит победу
  • Финляндия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Домашний Евротур Швейцария начнет с набора очков
  • Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Суперсерия «Вашингтона» получит еще один матч в общую статистику
  • «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мемфис — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Махмудов — Валлиш
  • Бокс
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хьюстон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры