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    Майкл Биспинг: Чендлер может получить титульник, если нокаутирует Макгрегора

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    Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в весовой категории до 83,9 кг, а ныне спортивный комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что у Майкла Чендлера еще есть шанс получить бой за пояс.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Бой Макгрегора и Чендлера, действительно, имеет смысл. Если Майкл нокаутирует его, то получит свой титульный бой. Что касается Конора, то он также вправе рассчитывать на поединок за пояс в случае победы»

    На турнире UFC 281 Майкл в третьем раунде уступил удушающим приемом Дастину Порье. На данный момент американец занимает пятую позицию в рейтинге легковесов.

    Конор в последний раз дрался в июле прошлого года. Тогда во встрече с Порье ирландец сломал ногу и до сих пор продолжает восстановление. Потенциальный бой Макгрегора и Чендлера может состояться в 2023 году.

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