Майкл Биспинг: Чендлер может получить титульник, если нокаутирует Макгрегора

Майкл Биспинг Фото: globallookpress.com
«Бой Макгрегора и Чендлера, действительно, имеет смысл. Если Майкл нокаутирует его, то получит свой титульный бой. Что касается Конора, то он также вправе рассчитывать на поединок за пояс в случае победы»
На турнире UFC 281 Майкл в третьем раунде уступил удушающим приемом Дастину Порье. На данный момент американец занимает пятую позицию в рейтинге легковесов.
Конор в последний раз дрался в июле прошлого года. Тогда во встрече с Порье ирландец сломал ногу и до сих пор продолжает восстановление. Потенциальный бой Макгрегора и Чендлера может состояться в 2023 году.