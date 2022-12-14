Майкл Биспинг: Чендлер может получить титульник, если нокаутирует Макгрегора

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в весовой категории до 83,9 кг, а ныне спортивный комментатор и аналитик считает , что уеще есть шанс получить бой за пояс.

«Бой Макгрегора и Чендлера, действительно, имеет смысл. Если Майкл нокаутирует его, то получит свой титульный бой. Что касается Конора, то он также вправе рассчитывать на поединок за пояс в случае победы»

На турнире UFC 281 Майкл в третьем раунде уступил удушающим приемом Дастину Порье. На данный момент американец занимает пятую позицию в рейтинге легковесов.

Конор в последний раз дрался в июле прошлого года. Тогда во встрече с Порье ирландец сломал ногу и до сих пор продолжает восстановление. Потенциальный бой Макгрегора и Чендлера может состояться в 2023 году.