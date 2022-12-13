Анкалаева лишили победы над Блаховичем, а Гордону незаслуженно присудили поражение в бою с Пимблеттом. Обзор карда UFC 282

11 декабря состоялся турнир UFC 282. В главном бою вечера встретились Ян Блахович и Пэдди Пимблетт

Результаты боев предварительного карда

1.Камерон Сааймон нокаутировал в третьем раунде Стивена Кослоу в легчайшем весе

2.Тиджей Браун одолел в третьем раунде сабмишном Эрика Сильву

3.Билли Куарантилло нокаутировал во втором раунде Александра Эрнандеса в полулегком дивизионе

4.Крис Кертис во втором раунде победил нокаутом Хоакина Бакли в среднем весе

5.Эдмен Шахбазян одолел нокаутом во втором раунде Далчу Лунгиамбулу в среднем дивизионе

6.Рауль Сосас в первом раунде одолел сабмишном Джея Перрина в легчайшей весовой категории

7.Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал в первом раунде Криса Дакаса в тяжелом дивизионе

Лучшие моменты турнира UFC 282: Блахович vs Анкалаев

Бои основного карда

Основной кард турнира открывало противостояние двух полулегковесов Брайса Митчелла и Илии Топурии. Надо отметить, что в данном бою была очень большая интрига, так как соперники подходили к очной битве в качестве непобежденных.

Митчелл шел в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду. В его активе были проигрыши только на турнирах по грэпплингу, но не по ММА. В преддверии турнира UFC 282 он занимал девятую строчку в рейтинге полулегковесов.

Руководство промоушена хотело его свести с таким же непобежденным Мовсаром Евлоевым, но в итоге россиянин получил травму, из-за которой ему предстоит реабилитация в течении нескольких месяцев.

Топурия UFC показался тем вариантом, который вполне будет соответствовать уровню первоначального соперника для Брайса. По своей базе грузинский боец является борцом, а также он еще неплох и в БЖЖ.

Митчелл изначально тоже был представителем БЖЖ и у американца нет ни одной победы в карьере нокаутом. Как и предполагалось, во встрече между Брайсом и Илией было много борьбы. Но на этот раз Топурия оказался сильнее и в итоге он одержал победу сабмишном во втором раунде, нанеся оппоненту его первое поражение в карьере по ММА.

Далее в октагоне сошлись в рамках среднего дивизиона Даррен Тилл и Дрикус Дю Плесси. Бойцы подходили к очной встрече в разной форме. Бывшая восходящая звезда Тилл в последнее время и близко не показывает той формы, что ранее.

А вот Дрикус сумел неплохо зарекомендовать себя и надо отметить, что в сильнейшем промоушене мира на его счету ни одного поражения. Южноафриканец очень резко ворвался в топ-15 и по праву заслужил бой с соперником из первой десятки.

Дрикус Дю Плесси и Даррен Тилл globallookpress.com

Опасения со стороны болельщиков Тилла были не беспочвенны. Англичанин проигрывал Дрикусу по многих аспектах. Особенно удачно у южноафриканца получались лоу-кики и мидл-кики. Дю Плесси перерабатывал оппонента на всех этажах.

И в третьем раунде данный поединок закончился победой сабмишном для Дрикуса. Тилл же потерпел свое третье поражение кряду и после очередной неудачи он объявил о том, что берет паузу в карьере.

Изначально Сантьяго Понзиниббио должен был в полусреднем весе сойтись с Робби Лоулером. Однако экс-чемпион незадолго до начала турнира получил травму и в итоге снялся с соревнований.

Без соперника аргентинец не остался и составить ему оппозицию на коротком уведомлении вышел Алекс Мороно. Чтобы не мучить американца незапланированной весогонкой, руководство решило устроить эту встречу в промежуточной категории до 81 кг.

Мороно подходил к этому противостоянию на серии из четырех побед кряду и в последний раз он уступал только бывшему чемпиону легкого дивизиона Энтони Петтису в декабре 2020-го. А вот насчет Понзиниббио были некоторые опасения.

Ранее он был в топ-15 полусредневесов, но до начала UFC 282 Сантьяго проиграл в трех из четырех встречах. Тем не менее, на этот раз для аргентинца все сложилось удачно. В третьем раунде Понзиниббио нокаутировал Мороно, одержав для себя очень важную победу.

Анкалаев и Гордон стали жертвами судейского заговора

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Один из последних турниров уходящего года вновь не обошелся без судейского скандала. На этот раз по поводу работы рефери есть претензии сразу у двух бойцов, выступавших в со-главном и главном боях вечера.

В легком весе Джаред Гордон противостоял Пэдди Пимблетту. Изначально нашумевший англичанин открылся в данном бою фаворитом. Правда вот в октагоне Пэдди смотрелся не так ярко и бодро, и в ряде эпизодов он проигрывал сопернику.

Джаред был точнее и ему даже удалось перевести на канвас базового борца Пимблетта уже в самом первом раунде. Такого сопротивления Пэдди явно не ожидал, и во втором отрезке англичанин прибавил.

Он был агрессивнее и чаще попадал, но все же, глядя на общую картину поединка, доминирования Пимблетта не ощущалось. В третьем раунде Пэдди был прижат в клинче у сетки. Джаред пытался перевести его в партер, но англичанин устоял на ногах.

Третий раунд явно был за Гордоном, да и, в целом, он смотрелся очень прилично. Однако у судей было свое мнение и они отдали победу Пимблетту единогласным решением, чем сильно расстроили Джареда.

В главном бою в битве за пояс в полутяжелом весе сошлись Ян Блахович и Магомед Анкалаев. Ввиду отсутствия Иржи Прохазки титул стал вакантным и в UFC решили разыграть его между третьим и четвертым номером рейтинга.

В первых двух раундах бой казался равным и тактика Яна по отбиванию ноги соперника дала свои плоды. К середине встречи Анкалаев тяжело двигался, но в третьем раунде он все равно смотрелся лучше Блаховича.

В чемпионских отрезках россиянин полностью доминировал над поляком и тот был вынужден только обороняться. Находясь снизу в партере, Блахович выживал и, казалось, что все закономерно идет к победе Анкалаева. Правда вот решение судей очень удивило.

Первый рефери отдал победу Блаховичу, а второй Магомеду. Третий и вовсе не сумел назвать фаворита. Таким образом, в поединке была зафиксирована ничья раздельным решением судей, и пояс по-прежнему не нашел своего чемпиона.