5 российских бойцов, стремительно ворвавшихся в элиту UFC в 2022 году

Некоторых из них уже рассматривают, как претендентов на титул чемпиона

Дамир Исмагулов

Дамир выступает в UFC уже на протяжении нескольких лет, однако 2022 год стал для него, действительно, очень удачным. В самом сильном промоушене мира он провел 5 поединков и во всех из них одержал победы.

В текущем году Исмагулов выходил в октагон один раз и в довольно конкурентоспособном противостоянии раздельным решением судей ему удалось одолеть Гурама Кутателадзе.

Дамир Исмагулов globallookpress.com

Как раз, благодаря данному успеху, Дамир сумел попасть в топ-15 сильнейших легковесов UFC. Причем сейчас Исмагулов занимает уже 11-ю позицию в рейтинге и теперь он обходит экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Не исключено, что следующий поединок Дамира может состояться против бойца из первой десятки легковесов.

Азамат Мурказанов

Азамат дебютировал в UFC, как раз, в текущем году. Стоит отметить, что еще в 2021-м россиянину приходилось оспаривать свое право участия в сильнейшем промоушене мира, проводя поединки в претенденткой серии Даны Уайта.

Благодаря нокауту в первом раунде бою с Матеусом Шеффилом, Мурказанову удалось обратить на себя внимание со стороны руководства UFC. Его дебют в промоушене Даны Уайта состоялся 12 марта текущего года и в своем первом поединке Азамат очень эффектно коленом в прыжке финишировал Тафона Нчакви.

Второй бой Мурказанова проходил 22 августа и на этот раз соперник был уже посерьезнее. Россиянину противостоял опытный Девин Кларк, который на протяжении своей карьеры дрался с рядом топовых оппонентов.

Однако Азамат не оставил сопернику ни единого шанса и в третьем раунде американец упал в нокаут. После двух досрочных побед кряду стало понятно, что Мурказанов достоин драться с рейтинговыми оппонентами. Теперь же Азамат занимает 15-ю строчку в дивизионе средневесов.

Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов globallookpress.com

Умар Нурмагомедов, как и его двоюродный брат Хабиб, еще ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере. В 2022 году россиянин дважды выходил в октагон и в обоих поединках он сумел победить.

5 марта Умар дрался против Брайана Келлехера и тогда ему удалось задушить своего соперника уже в первом раунде. В конце июня Нурмагомедову противостоял Нейт Манесс и данная встреча получилась для российского бойца гораздо сложнее, чем предыдущая.

Американец не сдавался до самой последней секунды и в итоге встреча продлилась все 3 раунда. Судьи же единогласно отдали победу Умару и после очередного успеха россиянин поднялся на 13-ю позицию в рейтинге легчайшего дивизиона.

Наверное, после своего следующего поединка Нурмагомедов и вовсе может забраться в топ-10 и, кажется, что это просто вопрос времени. Пока что Умар смотрится очень убедительно и уже сейчас его начинают сравнивать с пятеркой лучших бойцов в дивизионе до 61 кг.

Мовсар Евлоев

В начале 2022 года Мовсар попал в рейтинг и полулегкого веса и занимал там 15-ю позицию. Однако все изменилось после его последнего поединка в июне и в итоге россиянин очень быстро сумел отыграть еще несколько строчек.

На летнем турнире Евлоев встречался с представителем первой десятки Дэном Иге. И надо признать, что в той встрече россиянин просто деклассировал своего соперника. Мовсар возил Дэна по октагону на протяжении всех трех раундов и изначально казалось, что эта встреча уж точно не дойдет до судейских решений.

Американец всегда демонстрировал невероятную стойкость и в очередной раз ему удалось продержаться все 15 минут. Дэн сумел сохранить свое достоинство, но поединок он проиграл единогласным решением.

Соответственно после такого успеха Мовсар переместился в рейтинге на десятую позицию, которую ранее занимал Иге. По поединку с Дэном было видно, что у Евлоева есть еще очень солидный запас и, как минимум, на попадание в топ-5 он вполне способен.

Сергей Павлович

Сергей Павлович globallookpress.com

Павловича уже плавно начали списывать со счетов в виду того, что он практически 3 года не выходил в октагон. Казалось, что мартовский поединок против соотечественника Шамиля Абдурахимова может закончиться для Сергея досрочным поражением, однако получилось все абсолютно наоборот.

Павлович разобрался с более опытным россиянином чуть более, чем за 4 минуты. Оказалось, что трехлетняя пауза никак не повлияла на физические кондиции Сергея и после победы над Шамилем он сразу же поднялся на 11-ю позицию в рейтинге тяжеловесов.

Руководство UFC обратило внимание на Павловича и ему решили устроить поединок с по-настоящему звездным соперником в лице Деррика Льюиса. Американец ранее и вовсе был претендентом на титул в тяжелом весе, но стать чемпионом ему так и не удалось.

Впрочем, Сергей просто не заметил Деррика и в итоге россиянин снес «черного зверя» примерно за минуту. После досрочной победы Павлович отыграл в рейтинге сразу 6 строчек и теперь он располагается в первой пятерке тяжеловесов UFC.

Уже сейчас Сергея рассматривают, как одного из потенциальных претендентов на титул, и, вероятнее всего, следующим его соперником будет Кертис Блейдс, который пока что опережает россиянина на одну позицию.

Возможно, драться с чемпионом дивизиона Фрэнсисом Нганну пока еще рано, однако с каждым месяцем Павлович становится только сильнее. Если Сергей пройдет того же Блейдса, то руководство UFC просто обязаны устроить россиянину титульный поединок.