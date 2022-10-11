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    UFC принял решение уволить 45-летнего Алексея Олейника

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    По информации руководства UFC, было принято решение об исключении из ростера бойцов российского тяжеловеса Алексея Олейника.

    Алексей Олейник
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    Алексей Олейник

    Вероятнее всего, данное отстранение связано с плохой статистикой, так как в последних пяти поединках у 45-летнего «Дяди Леши» 4 проигрыша, 2 из которых досрочные.

    На предыдущем турнире в Лас-Вегасе Олейник потерпел очередное поражение единогласным решением судей от шведа Илира Латифи. Всего в UFC Алексей провел 17 поединков.

    В общем у Олейника 78 боев по правилам ММА. На его счету 60 побед, одна ничья и 17 поражений в профессиональной карьере. Несмотря на возраст в 45 лет, россиянин не намерен заканчивать свои выступления.

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