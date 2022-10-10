Джастин Гейджи: «Бой Оливейры и Махачева — это максимально унылое зрелище»

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком веседал комментарий по поводу предстоящего поединка между

Джастин Гейджи Экс-претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Вы считаете, что это будет интересное противостояние? На самом деле, бой Махачева с Оливейрой может стать максимально унылым зрелищем. Наверное, Ислам победит решением и нокаута тут точно не будет. Вероятнее всего, будет очень много борьбы. Махачев всегда ищет возможность перевести своего соперника в партер

Титульный поединок за вакантный пояс чемпиона в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым состоится 22 октября в рамках главного события вечера.

Бразилец в своем последнем бою в первом раунде задушил Джастина Гейджи. Махачев подходит к данной встрече после досрочной победы над Бобби Грином.