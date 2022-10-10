Боб Арум: «Шакур Стивенсон может превзойти легендарного Флойда Мейвезера»

Известный спортивный промоутер назвал боксера, который, по его мнению, способен превзойти

Боб Арум Спортивный промоутер Превзойти Флойда довольно сложно. Он построил выдающуюся карьеру. Но думаю, что Шакур Стивенсон может это сделать. Он показывает отличные бои и при этом привлекает к себе довольно много внимания. Ему нужно продолжать работать над маркетингом и у него все получится

На данный момент Шакуру Стивенсону 25 лет и сейчас он является чемпионом мира по версиям WBC и WBO во втором легком весе.

В активе американца 18 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. В своем последнем поединке Шакур Стивенсон одолел Робсона Консейсао единогласным решением судей.