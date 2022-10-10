Боб Арум: «Шакур Стивенсон может превзойти легендарного Флойда Мейвезера»

Известный спортивный промоутер Боб Арум назвал
боксера, который, по его мнению, способен превзойти Флойда Мейвезера
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Боб АрумСпортивный промоутерПревзойти Флойда довольно сложно. Он построил выдающуюся карьеру. Но думаю, что Шакур Стивенсон может это сделать. Он показывает отличные бои и при этом привлекает к себе довольно много внимания. Ему нужно продолжать работать над маркетингом и у него все получится
На данный момент Шакуру Стивенсону 25 лет и сейчас он является чемпионом мира по версиям WBC и WBO во втором легком весе.
В активе американца 18 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. В своем последнем поединке Шакур Стивенсон одолел Робсона Консейсао единогласным решением судей.