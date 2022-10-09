Тайсон Фьюри: «Уайлдер хотел судиться, чтобы подраться со мной, а Джошуа сбежал от боя»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCвновь раскритиковал поведение своего соотечественника. Вот, что «цыганский король» пишет в соцсетях:

Тайсон Фьюри Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Знаете, в чем разница между Уайлдером и Джошуа? Первый хотел идти в суд, чтобы ему дали поединок со мной. Второй — сбежал после того, как получил контракт на бой. Джошуа меня просто испугался

Напомним, что поединок между Фьюри и Джошуа не состоялся по причине того, что Энтони не успел подписать контракт на бой к установленным строкам.

Накануне Энди Руис и Джо Джойс выразили желание подраться с «цыганским королем». Сам же Тайсон Фьюри планирует теперь провести бой против Дерека Чисоры.