Тренер Махачева: «Ислам не будет драться в стойке. Оливейра обязательно окажется внизу»

Хавьер Мендес, являющийся тренером топового легковеса UFC Ислама Махачева
, дал комментарий
по поводу предстоящего поединка против Чарльза Оливейры
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Хавьер МендесТренер Ислама МахачеваДумаете Ислам будет драться в стойке? Нет, он обязательно переведет Оливейру в партер. Вопрос только в том, как быстро у него это получится. Чарльз заявил, что не боится бороться с Махачевым. Мы не дадим Оливейре драться в стойке. Он окажется внизу и тогда посмотрим, кто сильнее в партере
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Чарльз Оливейра и Ислам Махачев сразятся друг с другом за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 280, который состоится 22 октября.
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На данный момент россиянин идет на серии из десяти побед кряду. В своем последнем поединке Махачев в первом раунде финишировал Бобби Грина
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