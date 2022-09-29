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    Тренер Махачева: «Ислам не будет драться в стойке. Оливейра обязательно окажется внизу»

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Хавьер Мендес, являющийся тренером топового легковеса UFC Ислама Махачева, дал комментарий по поводу предстоящего поединка против Чарльза Оливейры.
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  • Хавьер Мендес
  • Тренер Ислама Махачева
  • Думаете Ислам будет драться в стойке? Нет, он обязательно переведет Оливейру в партер. Вопрос только в том, как быстро у него это получится. Чарльз заявил, что не боится бороться с Махачевым. Мы не дадим Оливейре драться в стойке. Он окажется внизу и тогда посмотрим, кто сильнее в партере

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    Чарльз Оливейра и Ислам Махачев сразятся друг с другом за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 280, который состоится 22 октября.
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    На данный момент россиянин идет на серии из десяти побед кряду. В своем последнем поединке Махачев в первом раунде финишировал Бобби Грина.
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