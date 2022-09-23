Вражда между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным закончена. «Канело» поставил жирную точку в этом противостоянии

Теперь дороги двух топовых средневесов расходятся

Их конфликт длился несколько лет

Конфликт между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным начался еще несколько лет назад. Их первый поединок состоялся в 2017 году и тогда оба соперника подходили к очной встрече в великолепной форме.

Сауль и Геннадий устроили настоящую рубку и бой получился настолько близким, что судьи не сумели выявить победителя. Конечно же, после той встречи осталось немало вопросов и, спустя год, боксеры вновь встретились в ринге. Во втором бою Альварес смотрелся немного предпочтительнее, чем его соперник.

В очень близком поединке большинством судейских решений победу одержал мексиканец. Пожалуй, именно 15 сентября 2018 года можно считать точкой отсчета вражды между «Канело» и Головкиным.

С тех пор оба боксера позволяли себе слишком много говорить в адрес друг друга. На протяжении четырех лет между Альваресом и Головкиным было немало конфликтов. Но стоит отметить, что «GGG» вел себя гораздо спокойнее. Скорее, Геннадий просто отвечал Саулю и первым нападал крайне редко.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин globallookpress.com

А вот «Канело» постоянно хотел привлечь к себе внимание и он регулярно пытался вывести Головкина из себя. Чаще всего, казахстанец не поддавался на провокации со стороны многословного Альвареса. При этом «GGG» регулярно обвинял мексиканца в употреблении допинга.

По мнению Головкина, «Канело» не смог бы добиться таких результатов без применения посторонних веществ. И такие слова все больше злили самого Альвареса. На протяжении некоторых периодов Сауль и вовсе говорил про Головкина чуть ли не каждый день.

«Канело» устроил очередной трешток перед третьим боем с Головкиным

FULL FIGHT | Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Gennadiy 'GGG' Golovkin III

Альварес довольно вспыльчив и на каждый комментарий он очень резко реагирует. В очередной раз «Канело» решил устроить настоящий трешток, но Геннадий, как всегда, был чрезвычайно спокоен. В свою очередь, казахстанец утверждал, что его оппонент вел себя, как маленький ребенок, который хочет постоянно находиться в центре внимания.

Отчасти с Геннадием можно согласиться. «Канело» перед каждым своим боем пытается продать себя подороже, чтобы, как можно больше заработать. Перед третьим поединком Альварес постоянно говорил, что отправит своего соперника на пенсию, нокаутировав его.

«Канело» хотел закончить бой досрочно, но у него этого не получилось. Еще никому не удавалось отправить «GGG» в нокаут. В общем, Сауль Альварес смотрелся лучше и победу единогласным решением он явно заслужил. В силу возраста, Головкин солидно потерял в скорости и это было видно невооруженным глазом.

В целом, Геннадий оказал достойное сопротивление и статистика показывает, что его джебы доходили до цели гораздо чаще. Правда вот по акцентированным ударам «Канело» был намного впереди.

В итоге Альварес доказал, что он сильнейший боксер во втором среднем весе. «Канело» сохранил за собой титул абсолютного чемпиона мира и при этом поведение обоих боксеров после завершения трилогии резко поменялось.

Вражда закончена и теперь пути Головкина с Альваресом расходятся

Сауль Альварес globallookpress.com

После окончания третьего боя Альварес публично заявил, что Головкин — это величайший боксер и один из самых тяжелых соперников в его карьере. «Канело» также добавил, что никаких претензий к казахстанцу у него нет. Напротив, Сауль поблагодарил Геннадия за 3 невероятных боя.

Головкин также остался в хорошем настроении. Несмотря на поражение, Геннадий показал себя, как настоящий профессионал. Казахстанец признал, что в тот вечер его соперник, действительно, был сильнее, а насчет вражды «GGG» добавил следующее:

Геннадий Головкин Чемпион мира по боксу в среднем весе Думаю, что на этом наша вражда подошла к концу. Мы показали 3 хороших боя, которые болельщики запомнят надолго. Сегодня я хочу поздравить всех фанатов Сауля Альвареса с заслуженной победой. Но на этом мой путь не заканчивается. Я по-прежнему чемпион мира в среднем весе

Эксперты утверждали, что Головкин после боя с «Канело» завершит карьеру. Сейчас Геннадию уже 40 лет и он, как никогда, близок к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Однако «GGG» планирует немного повременить со своей отставкой.

Еще накануне боя с «Канело» Геннадий заявил, что хочет провести поединок у себя на родине в Казахстане. И теперь к возрастному чемпиону выстраивается очередь из претендентов. Такой именитый боксер, как Головкин, точно не останется без соперника.

«Канело» находится в такой же ситуации. После победы над Геннадием мексиканец уже получил несколько вызовов. Однако теперь Сауля Альварес интересует только один боксер и это чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

В первом бою мексиканец потерпел поражение в дивизионе россиянина. И после той неудачи Альварес хочет реабилитироваться и отомстить Биволу за проигрыш. Сам же Дмитрий непротив реванша, но у него на ноябрь назначен поединок против Хильберто Рамиреса.

На этом противостояние Головкина и Альвареса подошло к концу. У каждого боксера уже сейчас есть планы, касаемые ближайшего будущего. Теперь же дороги «Канело» и «GGG» расходятся в разные стороны.