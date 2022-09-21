Россиянин Шамиль Абдурахимов на UFC 280 проведет бой против Жаилтона Алмейды

По информации от представителей UFC, стала известна дата следующего поединка для. Россиянин должен был встретиться на сентябрьском турнире в Лас-Вегасе против, однако бой был отменен.

Абдурахимов столкнулся с проблемой получения американской визы и поэтому не смог прилететь в США. Теперь же его поединок переносится на UFC 280, который состоится 22 октября.

Сейчас Шамиль располагается на 14-й позиции в рейтинге тяжелого дивизиона. В своем последнем поединке Абдурахимов досрочно проиграл соотечественнику Сергею Павловичу.

Всего в активе 41-летнего россиянина 27 поединков в профессиональной карьере. На счету Абдурахимова 20 побед и 7 поражений по правилам ММА.