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    Тренер Джошуа: «Не стоит недооценивать Уайлдера. Он одним ударом может вырубить Усика»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Роберт Хелениус
    Роберт Гарсия, являющийся тренером экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, дал комментарий по поводу потенциального поединка между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

  • Роберт Гарсия
  • Тренер Энтони Джошуа
  • Мне нравится идея боя Уайлдера и Усика. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Усика считают фаворитом, но Деонтея не стоит сбрасывать со счетов. Он может 11 раундов ничего не делать, а в 12-м поставить точку одним попаданием. Уайлдер способен одним ударом вырубить Усика

    • Деонтей Уайлдер в своем последнем поединке проиграл нокаутом Тайсону Фьюри. Сейчас американец готовится к бою с Робертом Хелениусом, который состоится 15 октября.

    Александр Усик 20 августа текущего года раздельным решением судей победил Энтони Джошуа. Сразу же после боя украинец вызвал на поединок Тайсона Фьюри, но потом он решил сосредоточиться на встрече с Деонтеем Уайлдером.

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