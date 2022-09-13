Рой Джонс: «Биволу нужно быть очень осторожным в бою с Рамиресом»

Легендарный американский боксер считает , чтоможет стать дляочень серьезной проблемой.

Рой Джонс Легенда профессионального бокса Вы можете думать, что в Хильберто нет ничего особенного. Но он был чемпионом во втором среднем весе. Он поднялся в полутяжелый вес и до сих пора побеждает. Он еще ни разу никому не проигрывал. Считаю, что Биволу нужно быть очень осторожным в бою с Хильберто

Хильберто Рамирес и Дмитрий Бивол встретятся друг с другом в очном поединке за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super 5 ноября.

Накануне мексиканец заявил, что отберет пояс у Бивола и отомстит ему за поражение «Канело». Всего в активе Рамиреса 44 победы в 44 боях.