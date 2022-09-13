ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план
  • 19:31
    • Гол и ассист Гладышева помогли «Динамо» обыграть «Ахмат» в Кубке России
  • 19:05
    • Кейн и Ришарлисон сыграют в атаке «Тоттенхэма» со «Спортингом»
    Все новости спорта

    Рой Джонс: «Биволу нужно быть очень осторожным в бою с Рамиресом»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Легендарный американский боксер Рой Джонс считает, что Хильберто Рамирес может стать для Дмитрия Бивола очень серьезной проблемой.

    Рой Джонс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рой Джонс

  • Рой Джонс
  • Легенда профессионального бокса
  • Вы можете думать, что в Хильберто нет ничего особенного. Но он был чемпионом во втором среднем весе. Он поднялся в полутяжелый вес и до сих пора побеждает. Он еще ни разу никому не проигрывал. Считаю, что Биволу нужно быть очень осторожным в бою с Хильберто

    • Хильберто Рамирес и Дмитрий Бивол встретятся друг с другом в очном поединке за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super 5 ноября.

    Накануне мексиканец заявил, что отберет пояс у Бивола и отомстит ему за поражение «Канело». Всего в активе Рамиреса 44 победы в 44 боях.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовски поставит на колени «Баварию»
  • «Бавария» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
  • Результативный первый тайм
  • «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Очередная коллизия «фармацевтов»?
  • «Байер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры