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    Бокс может быть исключен из программы Олимпиады в 2028 году

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    По информации представителей международного олимпийского комитета, стало известно, что бокс не включен в программу игр, которые пройдут в 2028 году.

    Олимпийский бокс
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    Олимпийский бокс

    В официальном письме от членов МОК говорится следующее:

  • Бокс не включен в олимпийскую программу игр, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелеса. Совет международного олимпийского комитета не может отменить это решение. МОК будет наблюдать за поведением со стороны IBA
  • Международный олимпийский комитет

    • Бокс впервые был введен в олимпийскую программу в 1904 году на летних играх в Сент-Луисе. Данная дисциплина проводилась на всех последующих Олимпиадах, кроме игр в Стокгольме в 1912-м

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