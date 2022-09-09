Бокс может быть исключен из программы Олимпиады в 2028 году

По информации представителей международного олимпийского комитета, стало известно, что бокс не включен в программу игр, которые пройдут в 2028 году.

В официальном письме от членов МОК говорится следующее:

Бокс не включен в олимпийскую программу игр, которые состоятся в 2028 году в Лос-Анджелеса. Совет международного олимпийского комитета не может отменить это решение. МОК будет наблюдать за поведением со стороны IBA Международный олимпийский комитет

Бокс впервые был введен в олимпийскую программу в 1904 году на летних играх в Сент-Луисе. Данная дисциплина проводилась на всех последующих Олимпиадах, кроме игр в Стокгольме в 1912-м