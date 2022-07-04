Сауль Альварес назвал Геннадия Головкина лицемером

Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весенегативно высказался в адрес

Сауль Альварес Чемпион мира по боксу во втором среднем весе Головкин двуличный человек. Он много всего высказал про меня. То он называет меня хорошим спортсменом, то позорным боксером. Головкин постоянно притворяется. Он лицемер, а таких людей я ненавижу

«Канело» и Головкин уже дважды встречались в своей карьере. Первый поединок закончился вничью, а во втором бою победу одержал мексиканский боксер.

Третья встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 17 сентября 2022 года.