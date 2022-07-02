Опейтайя завоевал пояс чемпиона мира по боксу в бою с Бриедисом

2 июля в Австралии состоялся титульный поединок за звание чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе междупо версии IBF.

Для латвийца это была вторая защита титула. Поединок продлился все 12 раундов, а победу единогласным решением судей (116-112, 115-113, 116-112) одержал Джей Опетайя.

Для австралийца это 22-й выигранный поединок в карьере. При этом на счету Опетайи нет ни единого поражения.

Для Майриса Бриедиса это был 30-й бой в карьере. На счету 37-летнего латвийца 28 побед и 2 поражения.

До поединка с Джеем Опетайей Майрис Бриедес уступал только Александру Усику 27 января 2018 года.