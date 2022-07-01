Усик о Джошуа: «Он ведет себя в ринге очень предсказуемо»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе высказался обв преддверии второго поединка.

Исраэль Адесанья Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Думать о том, что он может меня нокаутировать — это максимум его полномочий. Джошуа в ринге очень предсказуем. Его можно прочитать. Я сделал выводы после нашего первого боя. Тех ошибок я больше не допущу

Александр Усик и Энтони Джошуа встречались в сентябре 2021 года. Тогда по итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал украинский боксер.

Матч-реванш анонсирован на 20 августа текущего года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.