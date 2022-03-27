Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд

Австралийский боксеродолел американцав главном поединке вечера бокса в Миннеаполисе (США).

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе завершился победой сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю единогласным решением судей.

Тим Цзю одержал 21 победу в карьере (15 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. У Гауши — 22 победы, три поражения, еще один бой американца завершился вничью.

Примечательно, что для сына легендарного боксера это был дебютный поединок в США. До этого Тим сражался только на австралийском континенте.