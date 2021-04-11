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    Власов не сумел стать чемпионом мира по версии WBO, проиграв Смиту

    Бокс WBO
    Россиянин Максим Власов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

    Максим Власов
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    Максим Власов

    В 12-раундовом поединке, прошедшем в Талсе (США, штат Оклахома), он проиграл американцу Джо Смиту решением судей — 114:114, 115:113, 115:112.

    Теперь в активе 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. На счету 31-летнего Смита 27 побед (21 нокаутом) и три поражения. Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира.

    Также в американском Анкасвилле прошел бой россиянина Сергея Липинца против американца Джарона Энниса.

    Липинец в четвертом раунде побывал в нокдауне, а в шестом был отправлен в нокаут.

    Сергей потерпел второе поражение в карьере при 16 победах. Эннис остается непобежденным на профессиональном ринге с 27 победами.

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