Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя

Британские боксерыподписали контракт на два боя друг с другом, сообщает ESPN.

Поединки двух сильнейших тяжеловесов должны пройти в 2021 году. Первый из них, возможно, состоится уже в июне.

Точные даты проведения боев будут определены позднее. Также пока не названо место проведения боев.

12 декабря 2020 года 31-летний Джошуа защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде.

Чемпион WBC 32-летний Фьюри провел свой последний бой 22 февраля 2020 года, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде.