ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» на выезде«Арсенал» доказал: прогресс «Тоттенхэма» оказался ложью
  • 18:51
    • Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя
  • 17:03
    • Азар получил мышечную травму
  • 15:49
    • Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»
  • 15:07
    • КХЛ назвала лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф
  • 13:37
    • Объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы
    Все новости спорта

    Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя

    Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
    Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя друг с другом, сообщает ESPN.

    Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Фьюри

    Поединки двух сильнейших тяжеловесов должны пройти в 2021 году. Первый из них, возможно, состоится уже в июне.

    Точные даты проведения боев будут определены позднее. Также пока не названо место проведения боев.

    12 декабря 2020 года 31-летний Джошуа защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде.

    Чемпион WBC 32-летний Фьюри провел свой последний бой 22 февраля 2020 года, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпулю» пора набирать очки
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Барселона» отведет душу на «Уэске»?
  • «Барселона» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сколько раз «Нэшвилл» забьет «Тампе»?
  • «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дерби — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кьево — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие Игры