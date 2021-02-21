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    Поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью

    Бокс WBA
    20 февраля в концертном зале Vegas City Hall в Красногорске состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

    Федор Чудинов
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    Федор Чудинов

    Главным поединком вечера стал бой россиянина Федора Чудинова и малавийца Айзека Чилемба. Поединок продолжался все 10 раундов и завершился вничью.

    Этот бой стал для 33-летнего Чудинова 26-м в профессиональной карьере. В предыдущих поединках он одержал 23 победы, из них — 16 нокаутом. На счету 33-летнего Чилембы 26 побед, семь поражений и три ничьи.

    Также на этом турнире Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона, а Михаил Кокляев победил Артема Тарасова судейским решением.

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