Поединок Чудинова и Чилембы завершился вничью

20 февраля в концертном зале Vegas City Hall в Красногорске состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным поединком вечера стал бой россиянина Федора Чудинова и малавийца Айзека Чилемба. Поединок продолжался все 10 раундов и завершился вничью.

Этот бой стал для 33-летнего Чудинова 26-м в профессиональной карьере. В предыдущих поединках он одержал 23 победы, из них — 16 нокаутом. На счету 33-летнего Чилембы 26 побед, семь поражений и три ничьи.

Также на этом турнире Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона, а Михаил Кокляев победил Артема Тарасова судейским решением.