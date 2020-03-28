КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания будет лучше готова к Евро в 2021 годуИспания выиграет от переноса Евро-2020
  • 11:53
    • Бои Поветкина и Усика будут отменены
  • 11:39
    • Роналду согласился на снижение зарплаты в «Ювентусе»
  • 11:10
    • Российская биатлонистка попала в больницу с подозрением на коронавирус
  • 09:49
    • «Манчестер Юнайтед» намерен выкупить Игало
  • 08:50
    • Владелец «Клипперс» пожертвует 25 млн долларов на борьбу с коронавирусом
    Все новости спорта

    Бои Поветкина и Усика будут отменены

    Бокс WBC WBO WBA IBF Александр ПоветкинКоронавирус в спорте
    Бои между тяжеловесами Александром Усиком и Дереком Чисорой, а также Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом будут отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает boxingnews24.com.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    Заявление об отмене поединков должен сделать промоутер Эдди Хирн в ближайший понедельник, 30 марта.

    «Мы не знаем, как долго будет продолжаться карантин. Но мы знаем, что самый удачный расклад для нас — бои в Великобритании стартуют в июне.

    Вот почему мы должны майские турниры перенести на альтернативные даты. Никто ничего в мае делать не будет», — сказал Хирн.

    Напомним, что бой Поветкин — Уайт был запланирован на 2 мая в Манчестере, а поединок Усик- Чисора анонсирован на 23 мая в Лондоне. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера
  • 24/02/2020 в 00:08
    •
  • Прогноз
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ
  • 2.01
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • БАТЭ не оплошает второй раз подряд на старте сезона
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Смолевичи» навяжут борьбу «Ислочи»
  • Экспресс дня 29 марта. Прогноз и ставки
  • 5.09
    •
  • «Неман» — «Витебск»: будет скучно?
  • «Неман» — «Витебск». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Юнайтед» Футбол Футбол, чёрт возьми! «МЮ» — «Бавария» в финале ЛЧ 1998/1999Пока из-за коронавируса на паузе чемпионаты, а финалы еврокубков перенесены, вспомним о поединке на «Камп Ноу» между МЮ и «Баварией» Вчера в 16:270
  • 12:24
    • «Реал» не планирует продлевать контракт с Васкесом
  • 12:10
    • Защитник ЦСКА рассказал о коронавирусе в Исландии
  • 11:22
    • Милик хочет покинуть «Наполи»
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Кто был лучшим футболистом? Рейтинг всех тренеров АПЛКто из двадцати наставников команд АПЛ больше всего преуспел на футбольном поле? Вчера в 15:160
  • Экспресс дня

  • «Смолевичи» навяжут борьбу «Ислочи»
  • 5.09
    •
  • 10:05
    • Паратичи ожидает большого количества обменов в футболе
  • 09:33
    • Защитник «Руха» напуган и ждет остановки чемпионата Белоруссии
  • 09:17
    • Экс-генсек РФС призвал либо завершить чемпионат, либо доиграть его осенью
    Юрген Клопп Футбол «Большая шестерка» АПЛ: сильные и слабые стороны, а также перспективыВ какой форме топ-клубы АПЛ взяли паузу в связи с остановкой сезона? Вчера в 12:350
  • 09:03
    • Зеффан сравнил чемпионаты России и Франции
  • 08:37
    • Вице-президент НХЛ надеется возобновить сезон весной
  • 21:40
    • Бундеслига продлит карантин до 30 апреля
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.18
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сентрал Кост Маринерс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мансфилд — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Городея — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.04
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ислочь — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.09
  • Экспресс дня 29 марта
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 31/03/2020 в 23:59
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие