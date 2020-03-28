Бои Поветкина и Усика будут отменены

Бои между тяжеловесами, а такжебудут отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает boxingnews24.com.

Заявление об отмене поединков должен сделать промоутер Эдди Хирн в ближайший понедельник, 30 марта.

«Мы не знаем, как долго будет продолжаться карантин. Но мы знаем, что самый удачный расклад для нас — бои в Великобритании стартуют в июне.

Вот почему мы должны майские турниры перенести на альтернативные даты. Никто ничего в мае делать не будет», — сказал Хирн.

Напомним, что бой Поветкин — Уайт был запланирован на 2 мая в Манчестере, а поединок Усик- Чисора анонсирован на 23 мая в Лондоне. 0