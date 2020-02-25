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    Россиянин Липинец проведет бой за титул временного чемпиона мира

    Бокс
    Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец получил дату следующего поединка.

    Липинец был полноценным чемпионом мира
    Липинец был полноценным чемпионом мира

    Россиянин выступит 16 мая, а его соперником, скорее всего, станет Кудратилло Абдукахоров. На кону этой встречи будет стоять титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе, сообщает BoxingScene.

    Полноценным поясом по версии IBF в этой весовой категории владеет Эррол Спенс. Однако американец по-прежнему не восстановился после автомобильной аварии и не может провести защиту титула. В связи с этим в IBF приняли решение организовать встречу за звание временного чемпиона. Победитель противостояния станет обязательным претендентом на встречу со Спенсом.

    Точное место встречи не определено, но, вероятнее всего, бой состоится в Лос-Анджелесе.

    Липинец предыдущий поединок провёл в июле 2019 года. Тогда он нокаутировал Жайара Инсона и завоевал второстепенный пояс по версии WBO. 0

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