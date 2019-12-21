ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаАПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном», «Ман Сити» примет «Лестер»
  • 21:44
    • «Авангард» продлил контракт с Хартли
  • 21:29
    • Лебедев не планирует продолжать карьеру
  • 21:13
    • Месси забил 50 или больше голов в девятом календарном году из десяти
  • 20:58
    • Лебедев единогласным решением судей уступил Мчуну
  • 20:29
    • «Авангард» в четвертый раз за сезон одолел «Салават»
    Все новости спорта

    Лебедев единогласным решением судей уступил Мчуну

    Бокс Денис Лебедев
    В Красноярске завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев и Табисо Мчуну.

    Лебедев не справился с более молодым соперником
    Лебедев не справился с более молодым соперником

    Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и отдать явное преимущество кому-либо из боксеров было сложно. Во второй половине спортсмен из ЮАР прибавил и начал чаще попадать.

    Мчуну владел преимуществом за счет лучшей скорости и точности. На последних секундах поединка соперники пошли в размен, но никто из этого не извлек явного преимущества.

    По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу единогласным решением судей Мчуну — 120:107, 119:108, 115:112. Таким образом, Лебедев проиграл первый поединок после возобновления карьеры, а Мчуну стал обладателем титула WBC Silver. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Спас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил Руиса
  • 08/12/2019 в 10:49
    •
  • Прогноз
  • «Сассуоло» — «Наполи»
  • 1.67
  • Завтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Горожанам» будет сложно в противостоянии с «лисами»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» клубный чемпионат мира?
  • «Ливерпуль» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Одержит ли «Наполи» первую победу с Гаттузо?
  • «Сассуоло» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Микель Артета Футбол Артета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?«Арсенал» намерен объявить о назначении главным тренером Микеля Артеты в самое ближайшее время Вчера в 15:120
  • 18:24
    • «Севилья» взяла верх над «Мальоркой»
  • 18:09
    • «Эвертон» разошелся миром с «Арсеналом»
  • 10:16
    • Овечкин вышел на шестое место по голам в гостевых матчах
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка 08:030
  • Экспресс дня

  • Догонит ли «Тоттенхэм» «Челси»?
  • 2.58
    •
  • 20:43
    • «Сибирь» на выезде победила «Ак Барс»
  • 20:13
    • «Монтеррей» завоевал бронзу клубного ЧМ
  • 19:58
    • «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Брайтон» и поднялся на 5-е место в таблице АПЛ
    Такуми Минамино Футбол «Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?Японский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга» Вчера в 20:380
  • 19:51
    • «Йокерит» обыграл рижское «Динамо»
  • 19:38
    • «Локомотив» обыграл «Северсталь» в Ярославле
  • 19:25
    • «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие