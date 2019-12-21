Лебедев единогласным решением судей уступил Мчуну

В Красноярске завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились бывший чемпион мира в первом тяжелом весе

Лебедев не справился с более молодым соперником championat.com 8000 Бонус x2 по промо: LIVESPORT Забрать!

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и отдать явное преимущество кому-либо из боксеров было сложно. Во второй половине спортсмен из ЮАР прибавил и начал чаще попадать.

Мчуну владел преимуществом за счет лучшей скорости и точности. На последних секундах поединка соперники пошли в размен, но никто из этого не извлек явного преимущества.

По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу единогласным решением судей Мчуну — 120:107, 119:108, 115:112. Таким образом, Лебедев проиграл первый поединок после возобновления карьеры, а Мчуну стал обладателем титула WBC Silver. 0