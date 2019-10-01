Поветкин согласился провести бой с Хантером

Российский боксердал свое согласие провести бой против американца

Об этом РБК сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«После такого громкого и уверенного возвращения на ринг Саша не должен сдавать позиции. Хантер — сильный соперник, он хорошо и быстро двигается, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за своего соотечественника и одержать бесспорную победу», — сказал Рябинский.

При этом промоутер подчеркнул, что команда Поветкина ждет подтверждения о согласии принять бой от Хантера.

«На данный момент мы ведем переговоры со всеми. Фьюри заявлял о своей заинтересованности драться с Сашей, Саша тоже был бы не против такого поединка, поэтому мы не исключаем никаких возможностей», — добавил Рябинский.

Следующий бой Поветкина, скорее всего, пройдет в Саудовской Аравии.

Напомним, в своем предыдущем поединке россиянин выиграл у Хьюи Фьюри и стал обладателем титула WBA International в супертяжелом весе. 0