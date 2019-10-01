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    Поветкин согласился провести бой с Хантером

    Александр Поветкин
    Российский боксер Александр Поветкин дал свое согласие провести бой против американца Майкла Хантера.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    Об этом РБК сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

    «После такого громкого и уверенного возвращения на ринг Саша не должен сдавать позиции. Хантер — сильный соперник, он хорошо и быстро двигается, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за своего соотечественника и одержать бесспорную победу», — сказал Рябинский.

    При этом промоутер подчеркнул, что команда Поветкина ждет подтверждения о согласии принять бой от Хантера.

    «На данный момент мы ведем переговоры со всеми. Фьюри заявлял о своей заинтересованности драться с Сашей, Саша тоже был бы не против такого поединка, поэтому мы не исключаем никаких возможностей», — добавил Рябинский.

    Следующий бой Поветкина, скорее всего, пройдет в Саудовской Аравии.

    Напомним, в своем предыдущем поединке россиянин выиграл у Хьюи Фьюри и стал обладателем титула WBA International в супертяжелом весе. 0

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