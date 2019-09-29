Ахмедов проиграл Барриосу в бою за титул чемпиона мира WBA

Россиянинне смог завоевать вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

В 12-раундовом поединке в Лос-Анджелесе (США) он проиграл мексиканцу Марио Барриосу по очкам — 112:114, 111:115, 111:116.

Отметим, что после поединка ряд иностранных СМИ выразили удивление оценками судей, по которым вытекает, что мексиканец выиграл 7-8 раундов, хотя бой проходил в обоюдно острой манере.

28-летний россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира. Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 7 победах (6 нокаутом).

На счету непобежденного 24-летнего Барриоса 25 выигранных поединков (16 нокаутом). 0