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    Объявлен состав женской сборной России по боксу на ЧЕ

    Сборная России
    Тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Иваном Шидловским объявил состав команды для участия в чемпионате Европы.

    Объявлен состав женской сборной России по боксу на ЧЕ
    Объявлен состав женской сборной России по боксу на ЧЕ

    В состав участниц вошло 10 спортсменок. Полный список выглядит следующим образом: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Елена Савельева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Анастасия Белякова (до 60 кг), Орнелла Хетеева (до 64 кг), Дарима Сандакова (до 69 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Анна Иванова (до 81 кг) и Земфира Магомедалиева (свыше 81 кг).

    Турнир пройдет в городе Алькобендас (Испания) с 24 по 31 августа. 0

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