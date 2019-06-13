Усик не хочет боя с Поветкиным

Украинский боксеррассказал, почему не хочет выходить на ринг против россиянина

«Промоутеры общались, разговаривали между собой. Мне кажется, это все переводят в какую-то политику.

Я реально не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая, не спортивная, грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить поединок», — приводит слова Усика его официальный канал в YouTube.

Усик в июле 2018 года стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, позднее провел успешную защиту титулов, после чего решил перейти в тяжеловесы. 0