ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маттейс де ЛигтШесть вариантов для Де Лигта
  • 10:51
    • Слуцкий по-прежнему мечтает сделать карьеру в Европе
  • 10:26
    • Врачи заявили об ухудшении состояния здоровья Кокорина
  • 08:41
    • Дюрант перенес операцию по поводу разрыва ахилла
  • 08:31
    • Лунев извинился за скандал в аэропорту
  • 00:39
    • Слуцкий: За сезон могу поставить себе твердую четверку
    Все новости спорта

    Усик не хочет боя с Поветкиным

    WBC WBO WBA IBF
    Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему не хочет выходить на ринг против россиянина Александра Поветкина.

    Александр Усик
    Александр Усик

    «Промоутеры общались, разговаривали между собой. Мне кажется, это все переводят в какую-то политику.

    Я реально не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая, не спортивная, грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить поединок», — приводит слова Усика его официальный канал в YouTube.

    Усик в июле 2018 года стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, позднее провел успешную защиту титулов, после чего решил перейти в тяжеловесы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры
  • 23/09/2018 в 11:45
    •
  • Прогноз
  • Италия U20 — Эквадор U20
  • 1.78
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли итальянцы покинуть ЧМ не с пустыми руками?
  • Италия U20 — Эквадор U20. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Бразилия откроет Кубок Америки уверенной победой
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Смогут ли бразильцы выиграть домашний Кубок Америки?
  • Кубок Америки-2019. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Габриэл Жезус может стать главным форвардом Бразилии в отсутствие Неймара Футбол Бразилия под давлением, Аргентина в перестройке и боевой УругвайПревью Кубка Америки-2019 Вчера в 05:280
  • 10:41
    • Усик не хочет боя с Поветкиным
  • 09:08
    • Капитан сборной Кипра пророчит России борьбу за первое место в группе
  • 08:53
    • Немецкий биатлонист сломал ключицу
    Фрагмент матча Футбол Возвращение валидольной сборной. Россия с трудом одолела киприотовРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над Кипром Вчера в 02:050
  • Экспресс дня

  • Бразильские футболистки приблизятся к выходу в плей-офф
  • 4.82
    •
  • 00:52
    • Гусев: Сборной Голландии не хватало такого нападающего, как Дзюба
  • 00:31
    • Франция одолела Норвегию в рамках женского ЧМ-2019
  • 00:18
    • «Депортиво» обыграл «Малагу» в первом полуфинале плей-офф за выход в Ла лигу
    Неймар Футбол Копа Америка-2019. Какой будет сборная Бразилии без Неймара?За последний год в бразильской сборной произошли изменения 11/06/2019 в 23:070
  • 21:55
    • «Спартак» близок к покупке форварда «Ромы»
  • 21:36
    • «Спартак» хочет подписать Гильерме
  • 19:15
    • «МЮ» подписал полузащитника «Суонси»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие