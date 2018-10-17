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    Поветкин планирует провести следующий бой в апреле

    Александр Поветкин WBO WBA IBF
    Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин рассказал о планах на будущее.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин
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    Россиянин 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.

    «Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии, с кем еще не знаю.

    Трудно сказать сколько будет еще боев. Я думаю, все будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть.

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    • Я думаю, будет не один бой и не два», — приводит слова Поветкина сайт промоутерской компании «Мир бокса». 0

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