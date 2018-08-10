Лебедев заинтересован в поединке с Усиком

Российский боксер первого тяжелого весазаявил о желании встретиться с украинцем, который является абсолютным чемпионом дивизиона.

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«Если Александр Усик примет решение оставаться в своем весе и защищать пояса и нам удастся его уговорить, то мы проведем бой. Он объединил все пояса, чтобы удерживать их, надо драться с претендентами.

Я — чемпион в отпуске и могу стать обязательным претендентом. Но его команда сама разберется, куда идти дальше. Сумеем мы предложить ему условия, на которые он согласится — буду драться с ним. Если нет — найдем другой вариант. Со мной давно ищет встречи Бейбут Шуменов. Карьеру завершать я не собираюсь, интересные бои еще будут», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Лебедев вернется на ринг 7 сентября, но имя его соперника пока не сообщается. Известно, что им станет боксер из топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В 33 поединках на профессиональном ринге Лебедев одержал 30 побед (22 — нокаутом) при двух поражениях, один бой был признан несостоявшимся. 0