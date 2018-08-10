ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Зенита»Позор в Минске. «Зенит» сдался без боя
  • 16:46
    • «Спартак» объявил о подписании Еременко
  • 15:51
    • «Милану» нужен лидер «Спартака»
  • 15:35
    • Дзюба может продолжить карьеру во Франции
  • 15:19
    • СМИ: «Реал» купит игрока «Баварии» Алькантару
  • 15:12
    • Лебедев заинтересован в поединке с Усиком
    Все новости спорта

    Лебедев заинтересован в поединке с Усиком

    WBC WBO WBA IBF Денис Лебедев
    Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев заявил о желании встретиться с украинцем Александром Усиком, который является абсолютным чемпионом дивизиона.

    Денис Лебедев
    Денис Лебедев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Если Александр Усик примет решение оставаться в своем весе и защищать пояса и нам удастся его уговорить, то мы проведем бой. Он объединил все пояса, чтобы удерживать их, надо драться с претендентами.

    Я — чемпион в отпуске и могу стать обязательным претендентом. Но его команда сама разберется, куда идти дальше. Сумеем мы предложить ему условия, на которые он согласится — буду драться с ним. Если нет — найдем другой вариант. Со мной давно ищет встречи Бейбут Шуменов. Карьеру завершать я не собираюсь, интересные бои еще будут», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

    Лебедев вернется на ринг 7 сентября, но имя его соперника пока не сообщается. Известно, что им станет боксер из топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    В 33 поединках на профессиональном ринге Лебедев одержал 30 побед (22 — нокаутом) при двух поражениях, один бой был признан несостоявшимся. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Майки Гарсия объединил пояса, Ортис вернулся после поражения от Уайлдера
  • 29/07/2018 в 10:04
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
  • 1.84
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы попытаются зацепиться за первую победу в сезоне
  • «Урал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2,14
    •
  • «МЮ» и «Лестер» откроют новый сезон АПЛ
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «сорочий» интерес резвый мы зарядим пресс
  • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Федор Смолов в «Локо» — громкий трансфер лета в РПЛ Футбол Когда закроется трансферное окно в Европе и РПЛПоследние дни в главных европейских чемпионатах, в которые клубы смогут оформить последние сделки Вчера в 22:370
  • 10:31
    • В Минске во время матча «Динамо» — «Зенит» задержано 14 россиян
  • 08:49
    • Далич продолжит работу со сборной Хорватии
  • 08:36
    • Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
    Кепа Аррисабалага Футбол Кепа Аррисабалага в «Челси». Все, что нужно знать об испанце23-летний футболист призван заменить Тибо Куртуа Вчера в 12:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Справится ли Моуринью с давлением?
  • 5,11
    •
  • 17:17
    • Кузнецов и Захаров выиграли ЧЕ в прыжках с трехметрового трамплина
  • 17:05
    • Еременко: Я усиленно тренировался
  • 17:03
    • Прогнозы на спорт LiveSport.Ru сезона 2018/2019
    Массимо Каррера Футбол Греческий ад. «Спартак» не выстоял, но сохранил шансыОбзор СМИ после поражения «Спартака» в Греции Вчера в 00:510
  • 08:24
    • Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Торонто
  • 08:11
    • Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 16:31
    • УЕФА открыл дело в отношении ПАОКа после матча со «Спартаком»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие