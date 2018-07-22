Рябинский: Гассиев почему-то ничего особенного не показал в бою с Усиком

Глава промоутерской компании «Мир бокса»поделился впечатлениями от финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем(15-0, 11 КО) и россиянином(26-1, 19 КО).

Усик победил Гассиева twitter.com/wbsuperseries 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В ночь на 22 июля в Москве состоялся первый в истории финал WBSS в первом тяжелом весе, в котором Усик победил Гассиева решением судей — 120:108, 119:109, 119:109.

«Я болел за Мурата. Но многие в России болели за Усика. Усик — хороший парень с положительной энергетикой, очень корректный. Мурат в этом бою почему-то особо ничего не показал. Может быть, как-то психологически был не готов. Может быть, Усик настолько хорош, что не дал себя проявить. Сложный вопрос. Но Усик доминировал. И все по классике — либо Гассиев нокаутом, либо Усик по очкам», — цитирует Рябинского «Р-Спорт». 0