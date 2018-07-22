Гассиев не рассматривает возможность реванша с Усиком

Экс-чемпион мирапока не рассматривает возможность проведения реванша с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе

Об этом сообщил менеджер российского боксера Алексей Васильев.

«Вероятность реванша пока не рассматривается. Нет у нас и других планов не следующие поединки. На данный момент мысли связаны лишь с отдыхом», — цитирует Васильева «Р-Спорт».

«Сейчас Мурат возвращается домой. И думаю, что неделю вообще будет просто отдыхать, набираться сил, проведет время с семьей, и только потом думать о планах. Ему нужно залечить те травмы, которые были получены в процессе подготовки. Пока мы не знаем, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться в строй», — добавил менеджер.

Напомним, бой Гассиева и Усика завершился уверенной победой украинца единогласным решением судей. 0