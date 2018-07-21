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    Кудряшов: Болельщики выиграют при любом исходе боя Гассиева с Усиком

    WBC WBO WBA IBF
    Российский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от финала Всемирной боксёрской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

    Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов
    Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов
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    На кону в поединке будут стоять пояса по версиям WBC и WBО, которыми владеет Усик, а также титулы IBF и WBА, которые принадлежат Гассиеву.

    «Прогнозы — дело неблагодарное, тем более в боксе. Мнения относительно финала боксёрской суперсерии разделились: кто-то предсказывает победу Александру по очкам, другие говорят о победе Мурата нокаутом.

    Почему Усик не может "ударить" или Гассиев за счёт постоянного давления выиграть по очкам? Ответ есть: потому что это бокс, и, в любом случае, один из них проиграет, но мы, болельщики, выиграем при любом исходе боя и станем свидетелями отличного шоу», — написал Кудряшов в своём инстаграме. 0

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