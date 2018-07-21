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    Ковалев не смог выбрать фаворита в бою Гассиев — Усик

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    Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев в Инстаграме поделился ожиданиями от финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.

    Сергей Ковалев
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    «Финал суперсерии турнира за кубок Мохаммеда Али в Москве! Очень сложно предсказать победителя из этих двух монстров тяжелого веса. Оба достойны победы и оба очень сильно мотивированы в этом бою. Так что болеем за красивый и бескомпромиссный бокс.

    С нетерпением ждем боя и победителя турнира, пусть победит сильнейший. В любом случае в этом бою выиграет зритель! Всем добра», — написал Ковалев.

    Бой состоится сегодня, 21 июля, в Москве, а победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. 0

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