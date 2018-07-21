Ковалев не смог выбрать фаворита в бою Гассиев — Усик

Сергей Ковалев
BoxingScene
«Финал суперсерии турнира за кубок Мохаммеда Али в Москве! Очень сложно предсказать победителя из этих двух монстров тяжелого веса. Оба достойны победы и оба очень сильно мотивированы в этом бою. Так что болеем за красивый и бескомпромиссный бокс.
С нетерпением ждем боя и победителя турнира, пусть победит сильнейший. В любом случае в этом бою выиграет зритель! Всем добра», — написал Ковалев.
Бой состоится сегодня, 21 июля, в Москве, а победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. 0