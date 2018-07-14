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    Кремлев: Предоставим Усику и его команде самые лучшие условия

    WBC WBO WBA IBF
    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал недовольство со стороны команды Александра Усика организацией боя против Мурата Гассиева в Москве.

    Умар Кремлев
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    Так, промоутер Усика Александр Красюк заявил о возможном срыве боя.

    «Команда Александра Усика публично озвучила ноты недовольства, якобы бы мы как организаторы не выполняем каких-то условий. Мы не понимаем, в чем недовольство команды украинского боксера. Пусть покажут хотя бы одно официальное обращение, согласованное с организатором WBSS, на которое мы не ответили, или озвучат условия, которые мы не выполнили, или скажут, с чем мы не помогли. Не на словах, а на деле, по согласованию с Comosa AG, которым принадлежат права на турнир», — цитирует Кремлева «Спорт-Экспресс».

    «На данный момент у нас есть продуктивное взаимодействие и полное взаимопонимание с организаторами суперсерии, договор на проведение финала заключен именно с Comosa AG. И мы со всей ответственностью можем заверить, что абсолютно все пункты по этому договору выполнены на 100%.

    Еще раз хочу отметить, что мы со своей стороны предоставим Александру Усику и его команде самые лучшие условия. Если украинская сторона обратится к нам за помощью, которая будет согласована с суперсерией, мы сразу же выполним все их пожелания и просьбы. Мы сделаем все возможное, чтобы все участники, гости и болельщики остались довольны», — добавил Кремлев.

    Напомним, бой Гассиева и Усика запланирован на 21 июля. 0

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