Бой Гассиев — Усик может не состояться

Промоутер украинского боксеразаявил, что бой против россиянина, который должен состояться 21 июля в Москве, находится под угрозой срыва.

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«По отелю и логистике все не так критично, организаторы турнира помогают. Но есть претензия к российской стороне. Существует загвоздка в организации, и у нас к ним есть претензии. Существует вероятность того, что бой не состоится. И с каждым днем она все более высокая», — сказал Красюк в комментарии Tribuna.com.

«Если бой все же не состоится сейчас, то мы будем идти своей дорогой и с Гассиевым все равно встретимся. Но уже не в рамках Суперсерии», — добавил промоутер.

Напомним, Усик и Гассиев должны встретиться в финале Всемирной суперсерии бокса и поспорить за пояса WBC, WBO, IBF и WBA в первом тяжелом весе. 0